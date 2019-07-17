Продвижение ВК интернет магазина техники Apple

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок149 просмотров
  • Продвижение «Вконтакте» - SMM (СММ)
    • Ищем СММ профессионала для продвижения интернет магазина техники Apple
    • Ключевые компетентности специалиста:
      • Наличие опыта от 3х лет в SMM продвижении
      • Ответственность за результат
      • Наличие успешного опыта (с подтверждением).
      • Выполнение продвижения под "Ключ"
    • Не интересуют:
      • Агентства
      • Начинающие специалисты (даже бесплатно)
      • Посредники
6 лет назад
Dusha17
Андрей 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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