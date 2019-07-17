СММ,Instagram.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок393 просмотра

·Медицинский центр Леомед 

    формирование контент-плана и его реализация;

    ·        сопровождение и наполнение контентомстраниц Facebook, Instagram и Telegram;

    ·        настройка рекламы в соц.сетях и GoogleAdWords;

    ·        статьи и реклама на внешних ресурсах;

    ·        контроль и определение эффективности всехплатных размещений;

    ·        работа со СМИ, лидерами мнений,и популярными группами в соц.сетях;

    ·        создание контента для текущей оперативной работыкомпании

    ·        анонсы мероприятий, рерайты, новые страницы длясайта, презентации для партнеров и заказчиков и много другое.

    ·        работа с тематическими форумами.

leomed.ua 
6 лет назад
Udgen
47 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров