Специалист по продвижению социальных сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт18 заявок211 просмотров

Необходим специалист с опытом работы по продвижению групп в социальных сетях для ЕГЭ-центра. О цене договоримся.

6 лет назад
Woo_Mari_99
Мария 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров