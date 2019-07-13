Анализ старой и запуск новой рекламной кампании в инстаграм

Мы уже запускали рекламные кампании в AdsManager.

Необходимо проанализировать результаты наших протестированных Р.К и на основе анализа составить рекламную стратегию.

Плюсом к выше написанному нужно будет единоразово сделать:

1. Сделать 10 креативов. (Офферы у нас есть)

2. Запустить их на уже протестированную нами аудиторию.

С Вас обязательно:

1. Опыт работы в генерации лидов на услугу "маникюр"

Ответьте пожалуйста в формате:

1. Ссылки на Ваши кейсы (генерация лидов на маникюр).

2. Стоимость работы.

3. Когда готовы приступить к выполнению задания.