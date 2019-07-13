Анализ старой и запуск новой рекламной кампании в инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок157 просмотров

Мы уже запускали рекламные кампании в AdsManager. 

Необходимо проанализировать результаты наших протестированных Р.К и на основе анализа составить рекламную стратегию. 

Плюсом к выше написанному нужно будет единоразово сделать: 

 1. Сделать 10 креативов. (Офферы у нас есть) 

2. Запустить их на уже протестированную нами аудиторию. 

С Вас обязательно: 

1. Опыт работы в генерации лидов на услугу "маникюр" 

Ответьте пожалуйста в формате:  

1. Ссылки на Ваши кейсы (генерация лидов на маникюр).  

2. Стоимость работы.  

3. Когда готовы приступить к выполнению задания.  

6 лет назад
sergeypolik
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад

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