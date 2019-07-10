Настройка рекламы instagram и facebook через ads manager

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт19 заявок227 просмотров

Доброго времени суток! Нужно грамотно настроить рекламные кампании в instagram и facebook через ads manager. Тематика проекта — туризм, чек выше среднего. Цель — увеличить количество заявок на посадочной странице. Важно! Интересует, не консультация, а именно настройка и отладка рекламы до результата. Есть база подписчиков, пиксель, индивидуальные конверсии. Все необходимые материалы предоставим по вашему запросу.  

Пожалуйста, указывайте цену и сроки выполнения задачи в комментариях к заявке. Спасибо! 

6 лет назад
petrivka
Надежда 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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