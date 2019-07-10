Набираем ответственных людей в команду. От исполнителей тоесть от вас, потребуется в день минимально проходить 8 регистраций и каждый занимает (30-50) минут времени в течении месяца. Цена одной регистрации указана
Геолокация в Инстаграмм
Сделать через фейсбук геолокацию , чтобы высвечивалась в Инстаграмм
Заявки фрилансеров
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