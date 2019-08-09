Привлечь 100 Реальных подписчиков в группу ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен8 заявок226 просмотров

Здравствуйте! 

Есть группа в VK. Необходимо привлечь 100 подписчиков реальной аудитории, живых людей (не боты) для создания видимости востребованности группы. 

Пишите по стоимости/срокам.

Если у Вас есть прайс для привлечения от 100, 500, 1000 человек, также укажите. На будущее может понадобиться. 

6 лет назад
Weisslogia
29 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Marinarek1979
Марина 
45 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$2
14 дней
Все четко и быстро. Буду обращаться еще
Отличный заказчик. Нужную инфо прислала быстро.Работать приятно.

Заявки фрилансеров

Marinarek1979
Марина 
45 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад