Привлечь 100 Реальных подписчиков в группу ВК

Здравствуйте!

Есть группа в VK. Необходимо привлечь 100 подписчиков реальной аудитории, живых людей (не боты) для создания видимости востребованности группы.

Пишите по стоимости/срокам.

Если у Вас есть прайс для привлечения от 100, 500, 1000 человек, также укажите. На будущее может понадобиться.