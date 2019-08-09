Подобрать недостающие изображения,оплата 1000 р. https://yadi.sk/i/v5-5PSWdVJ8H3A Остается все что с надписями и отмеченные на скриншоте https://prnt.sc/os3qcf,остальное нужно подобрать
Привлечь 100 Реальных подписчиков в группу ВК
Здравствуйте!
Есть группа в VK. Необходимо привлечь 100 подписчиков реальной аудитории, живых людей (не боты) для создания видимости востребованности группы.
Пишите по стоимости/срокам.
Если у Вас есть прайс для привлечения от 100, 500, 1000 человек, также укажите. На будущее может понадобиться.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо: • Провести комплексный аудит ютуб-канала (тематика - иммиграционные услуги). • Разработать контент-план и пошаговую стратегию по продвижению канала. Требования: • Практический опыт аналогичной работы от 1 года. • Существующие кейсы ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Создание и наполнение instagram\fb. Сбор аудитории. Тематика - психология.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем специалиста SMM / PPC, владеющего английским для продвижения страниц ИГ и ФБ в Миддл Исте. Задачи: -размещение таргет рекламы - направление трафика на Продукты в Амазон -установка РРС в Гугл ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Компания занимается производством насосного оборудования, хотим увеличить узнаваемость бренда в сети. Имеем небольшой канал на youtube (150 человек) и группа в фейсбук (400 пользователей) Присылайте коммерческие предложения с ценами и работами.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание контента в инстаграммСоциальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ищу таргетолога с опытом привлечения лидов на вебинар. Вебинар на тему инвестирования (не форекс). Оплата только за лиды. Стоимость обсуждается индивидуально.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо почистить аккаунт Инстаграма @roman_dosov отподписавшихся ботов, магазинов, неактивных аккаунтов (на которые не заходят по 6 месяцев).Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо оформить/упаковать группу ВК Группа для продаж услуг. Просьба написать стоимость и тот перечень работ, которые входят в эту стоимость.Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте уважаемые веб волшебники) Нужен мастер по созданию и ведению в течении месяца ( 10 постов) интернет магазина мебели. Умение работать с фотошопом, отличная и разнообразная стилистика в написании текста. Возможность оперативной ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад