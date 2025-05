Ищем специалиста SMM / PPC, владеющего английским для продвижения страниц ИГ и ФБ в Миддл Исте.

Задачи:

-размещение таргет рекламы

- направление трафика на Продукты в Амазон

-установка РРС в Гугл адвордс с линком на Амазон.

We require an English speaking Social Media Manager (SMM) and Pay per Click (PPC) specialist for:- Promoting an IG and FB pages in Middle East - Placing targeting advertisements - Transferring traffic to the Amazon sales account/pages- Setting PPC ads through Google Adwords with a link to Amazon profile