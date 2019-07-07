SMM & PPC

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок158 просмотров

Ищем  специалиста SMM / PPC, владеющего английским для продвижения страниц ИГ и ФБ в Миддл Исте. 

Задачи:

-размещение таргет рекламы

- направление трафика на Продукты в Амазон

-установка РРС в Гугл адвордс с линком на Амазон. 

We require an English speaking Social Media Manager (SMM) and Pay per Click (PPC) specialist for:- Promoting an IG and FB pages in Middle East - Placing targeting advertisements - Transferring traffic to the Amazon sales account/pages- Setting PPC ads through Google Adwords with a link to Amazon profile

Google Ads
6 лет назад
guest_15625778952473
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров