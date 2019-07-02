Продвижение магазина в инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт18 заявок294 просмотра

Нужен специалист, для работы на постоянной основе, который сможет комплексно подойти к продвижению нашей страницы (магазин) в инстаграм - настройка и сопровождение рекламных компаний, быстрое и качественное продвижение без ботов и накруток, таргетинг.  Повысить посещаемость, продажи, вовлеченность подписчиков.

Цель - интернет магазин с активными продажами на базе инстаграм.

Наша страница - https://www.instagram.com/alba_soboni_official/

6 лет назад
albasoboni
Дмитрий 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров