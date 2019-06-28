Грамотно провести рекламную компанию через SMS-рассылку

У нас есть база с номерами клиентов (целевые номера клиентов). Нужно правильно и грамотно организовать рекламную компанию SMS рассылки и разрекламировать сайт, учитывая тот факт, что мы не знаем на каком из 9-ти

языков говорит клиент. Все другие подробности при переписке.

Тематика 18+.