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Масфоловинг в соц сетях - читайте задание перед тем как кликать!
Нужно подписаться на заданное количество тематических акаунтов в инстаграмма и оставить комментарии к постам. Подписываемся с нашего акаунта. Алгоритм подписки объясню. Любителям торговаться вместо того чтобы работать - не добавляйтесь.
Заявки фрилансеров
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