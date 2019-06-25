Масфоловинг в соц сетях - читайте задание перед тем как кликать!

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок111 просмотров

Нужно подписаться на заданное количество тематических акаунтов в инстаграмма и оставить комментарии к постам. Подписываемся с нашего акаунта. Алгоритм подписки объясню. Любителям торговаться вместо того чтобы работать - не добавляйтесь. 

6 лет назад
spb9160777
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров