Продвижение онлайн курсов по программированию ВК(фб, инст), нужен человек с подобными кейсами или с хорошим опытом. Пользовался услугами одной компании, они настроили рекламный кабинет и в итоге не смогли привести нормальное кол-во лидов и ...
Оформить и настроить группу в вконтакте
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