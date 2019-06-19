Настройка таргетированной рекламы в контакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок134 просмотра

Нужно настроить таргетированную рекламу в контакте. дилетантов и начинающих просьба не беспокоиться. 

6 лет назад
spb9160777
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров