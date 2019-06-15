Внесу некоторые коррективы в описание тз Визажист фрилансер с огромным стажем из Москвы. Ведется аккаунт. 261 подписчиков.149 публикаций. Иногда работает массфолоу.Меня НЕ интересуют агенства и администраторы работающие по принципу: 1. ...
Настроить Instant Articles в фейсбуке + реклама для него
Раньше на сайте был установлен и все хорошо работало, но почему-то "всё пропало".
Нужно устранить неполадку + настроить рекламу
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Недорогое задание. Оплата 100 грн на карту Приват. На этом форуме http://forum.domik.ua/zhk-metro-park-ul-kamenskaya-123-t34380.html вверху - таблица статистики под названием: "Ваше общее впечатление об Объекте и Компании". Нужно поставить туда 5 ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Тематика - медицинские клиники, регион - Москва, планомерное размещение отзывов: Яндекс, Гугл, отзовик, айрекоменд. Неплохо было бы иметь прокачанные аккаунты на этих площадках и отзыв должен как минимум неделю провисеть без удаленияСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание лендинга запуск рекламы в соц.сети таргетСоциальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо наладить канал продаж товаров через соцсети (vk, Insta): - оформление каналов, - поддержание их актуальности, - привлечение ЦА, - поддержание репутации, и главное - продажи через соцсети. ...Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте уважаемые исполнители! Нужно разместить 120 постов в социальной сети ВконтактеОплата составляет 6400₽ Тему и подробности расскажу на почтеСоциальные сети (SMM и SMO)27 заявокЗакрыт6 лет назад
Один товар миноксидил, продумать концепцию, загрузить 15 фоток +- , (для АлматыСоциальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт6 лет назад
Привлечь клиентов на психологическую страницуСоциальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5000
Нужен специалист для разового размещения СМС по вотсапу и Вайберу и другим мессенджерам. Требования : опыт и наличия знаний с сфере рассылки и свои базы номеров . . Оплата достойная .Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо заняться продвижением и развитием 2 похожих пабликов на фэйсбуке Язык: английский 1) 2 поста в день на группу 2) текст, фото, хэштэги пишите предложенияСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт6 лет назад