Настроить Instant Articles в фейсбуке + реклама для него

Недорогое задание. Оплата 100 грн на карту Приват. На этом форуме http://forum.domik.ua/zhk-metro-park-ul-kamenskaya-123-t34380.html вверху - таблица статистики под названием: "Ваше общее впечатление об Объекте и Компании". Нужно поставить туда 5 ...