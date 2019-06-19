Работа с Инстаграм. Реализация рекламной компании на Авито.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки377 просмотров

Доброго времени суток.

Необходимо реализовать задачу по переносу товарных позиций с магазина в инстаграмме (inst: sneakers_blg1) в магазин Авито (avito.ru/divamoda)

Интересуют только обувь.

Всего приблизительно 600 позиций.

Доступ к личному кабинету авито предоставлю.

По оплате 300$.

Дедлайн 1 месяц.

Работаем через БС или договор.

6 лет назад
svarovskaya1692
Анастасия 
33 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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