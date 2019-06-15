Сбор лидов по новостройкам

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок165 просмотров

Требуется специалист на настройку рк в инстаграм для сбора лидов. Тематика первичной недвижимости. 

Средняя стоимость лида в фб инстаграм в нашем регионе 300р.  Если не умеете это делать, просьба даже не откликаться на данный заказ. Оплату по факту. Вижу что лиды идут по примерной стоимости. Жмем руки и расчет. Настроить за 15 минут как это делают 99% псевдоспециалистов я и сам могу. Работаю через безопасную сделку.

6 лет назад
huliopap
Андрей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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