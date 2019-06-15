Сбор лидов по новостройкам

Требуется специалист на настройку рк в инстаграм для сбора лидов. Тематика первичной недвижимости.

Средняя стоимость лида в фб инстаграм в нашем регионе 300р. Если не умеете это делать, просьба даже не откликаться на данный заказ. Оплату по факту. Вижу что лиды идут по примерной стоимости. Жмем руки и расчет. Настроить за 15 минут как это делают 99% псевдоспециалистов я и сам могу. Работаю через безопасную сделку.