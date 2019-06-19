Развитие канала Youtube

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки147 просмотров

В наличии имеется канал ютуб с 8 тысячами подписчиков.  Интересует рекламная кампания с целью увеличения количества активных, целевых подписчиков. Целевая аудитория - 100% женщины, 30+, русскоговорящие. Рассмотрю предложения с бюджетом на 1/3/6 месяцев с конкретным планом. Долгосрочное сотрудничество приветствуется. Не интересует AdWords. Ссылка на канал: https://m.youtube.com/channel/UCGsE9KXGGIL_SX7jHZzicOAСпасибо 

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6 лет назад
guest_15611300995189
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров