Внесу некоторые коррективы в описание тз Визажист фрилансер с огромным стажем из Москвы. Ведется аккаунт. 261 подписчиков.149 публикаций. Иногда работает массфолоу.Меня НЕ интересуют агенства и администраторы работающие по принципу: 1. ...
Живые отзывы+рейтинг на страницу Facebook
В сообщество( группа компании по аренде байков) на Facebook нужны отзывы с рейтингом 5+ от живых аккаунтов с активностью. Трафик обязательно должен быть живой.от 3 до 6 предложений в каждом отзыве + рейтинг 5. Гео и контекст обсуждаемы.
За каждый отзыв 150р.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $300
Доброго времени суток. Необходимо реализовать задачу по переносу товарных позиций с магазина в инстаграмме (inst: sneakers_blg1) в магазин Авито (avito.ru/divamoda) Интересуют только обувь. Всего приблизительно 600 позиций. ...Закрыт6 лет назад
Поднять просмотры на видеоклип в YouTube до 1000000 и выше https://youtu.be/P9P6aaAN3m4 жду ваши предложенияСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
В наличии имеется канал ютуб с 8 тысячами подписчиков. Интересует рекламная кампания с целью увеличения количества активных, целевых подписчиков. Целевая аудитория - 100% женщины, 30+, русскоговорящие. Рассмотрю предложения с бюджетом на 1/3/6 месяцев с конкретным ...Закрыт6 лет назад
- $700
Требуется специалист на настройку рк в инстаграм для сбора лидов. Тематика первичной недвижимости. Средняя стоимость лида в фб инстаграм в нашем регионе 300р. Если не умеете это делать, просьба даже не откликаться на данный ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Раньше на сайте был установлен и все хорошо работало, но почему-то "всё пропало". Нужно устранить неполадку + настроить рекламуЗакрыт6 лет назад
Недорогое задание. Оплата 100 грн на карту Приват. На этом форуме http://forum.domik.ua/zhk-metro-park-ul-kamenskaya-123-t34380.html вверху - таблица статистики под названием: "Ваше общее впечатление об Объекте и Компании". Нужно поставить туда 5 ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Тематика - медицинские клиники, регион - Москва, планомерное размещение отзывов: Яндекс, Гугл, отзовик, айрекоменд. Неплохо было бы иметь прокачанные аккаунты на этих площадках и отзыв должен как минимум неделю провисеть без удаленияСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание лендинга запуск рекламы в соц.сети таргетСоциальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо наладить канал продаж товаров через соцсети (vk, Insta): - оформление каналов, - поддержание их актуальности, - привлечение ЦА, - поддержание репутации, и главное - продажи через соцсети. ...Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт6 лет назад