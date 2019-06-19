Живые отзывы+рейтинг на страницу Facebook

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки181 просмотр

В сообщество( группа компании по аренде байков) на Facebook нужны отзывы с рейтингом 5+ от живых аккаунтов с активностью. Трафик обязательно должен быть живой.от 3 до 6 предложений в каждом отзыве + рейтинг 5. Гео и контекст обсуждаемы.

За каждый отзыв 150р. 

6 лет назад
liefid
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

workdox
Виктор 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
6 лет назад
$2
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

workdox
Виктор 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
6 лет назад