Требуется нарисовать обложки для постов в Инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок210 просмотров

Необходимо придумать концепт оформления постов аккаунта в Инстаграм со следующими входными данными: 

1) Планируется в постах размещать макеты разработанных сайтов с возможностью листать по 3-5 фото на пост; 

2) Нужно придумать единое оформление для размещения постов в аккаунте компании; 

3) Так же необходимо сделать отдельно для каждого поста обложку в виде первого изображения, в одном стиле и необходимой на ней информацией (крупно). 

- вид разработки 

- сфера деятельности 

- средняя цена 

Все материалы, а так же информация для обложек находится в данной папке:https://drive.google.com/open?id=1wVcFawa5CaM-M85rDPCLNFVNkumjE3sa 

Видео-ТЗ: https://youtu.be/x-ITYPNCBWU

6 лет назад
egg-company
Антон 
41 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров