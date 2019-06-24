Требуется нарисовать обложки для постов в Инстаграм

Необходимо придумать концепт оформления постов аккаунта в Инстаграм со следующими входными данными:

1) Планируется в постах размещать макеты разработанных сайтов с возможностью листать по 3-5 фото на пост;

2) Нужно придумать единое оформление для размещения постов в аккаунте компании;

3) Так же необходимо сделать отдельно для каждого поста обложку в виде первого изображения, в одном стиле и необходимой на ней информацией (крупно).

- вид разработки

- сфера деятельности

- средняя цена

Все материалы, а так же информация для обложек находится в данной папке:https://drive.google.com/open?id=1wVcFawa5CaM-M85rDPCLNFVNkumjE3sa

Видео-ТЗ: https://youtu.be/x-ITYPNCBWU