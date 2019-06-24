Настройка рекламы instagram через ads manager

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт19 заявок180 просмотров

настройка рекламы инстаграм: -создание аудитории через имеющуюся телефонную базу клиентов, -создание аудитории взаимодействующей с профилем в течении года.

6 лет назад
guest_15204186468677
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров