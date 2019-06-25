Ищу помощника продвижения личного блога в Инстаграм

Здравствуйте! Я нахожусь в поисках специалиста по продвижению личного блога в Инстаграм.

Блог живет уже месяц, почти 1500 подписчиков, но органический прирост очень медленный поэтому я нуждаюсь в помощи.

Мне нужен человек, который сможет грамотно нарастить ЦА, проанализировать план действий и укажет на ошибки.

Хочу заметить, что я также фрилансер, поэтому чувствуйте себя свободно при общении со мной:)

Я также прикрепляю скрин моего профиля в текущее время.

Жду ваших предложений!

Спасибо.