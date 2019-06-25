Ищу помощника продвижения личного блога в Инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок159 просмотров

Здравствуйте! Я нахожусь в поисках специалиста по продвижению личного блога в Инстаграм. 

Блог живет уже месяц, почти 1500 подписчиков, но органический прирост очень медленный поэтому я нуждаюсь в помощи. 

Мне нужен человек, который сможет грамотно нарастить ЦА, проанализировать план действий и укажет на ошибки. 

Хочу заметить, что я также фрилансер, поэтому чувствуйте себя свободно при общении со мной:) 

Я также прикрепляю скрин моего профиля в текущее время.

Жду ваших предложений! 

Спасибо.

6 лет назад
elenaa_xoxo
33 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров