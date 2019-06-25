Продвижение приложения Android в Instagram SMM

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок297 просмотров

Рассматриваем как таргет, так и продвижение средствами автоматизации (софт)

Итоговая стоимость за установку не должна привышать 0.75$

Обязателен опыт в продвижении приложений SMM.

Android
6 лет назад
mrmoose
Рамиль 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров