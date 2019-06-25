SMM специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок153 просмотра

Hello,

I`m looking for a SMM specialist. To create targeting campaign in Facebook, Instagram & Google.

The niche: Website design development (https://delalimov.com)

Area : USA

Long Term collaboration.

6 лет назад
guest_15616886911667
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров