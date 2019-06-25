Специалист по laravel. Постинг в соц сети

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки112 просмотров

Нужно реализовать модуль постинга товаров в соц сети на laravel

4 соц сети

VK

facebook

insta

однокласники

1 часть

Подключение к соцсетям через oauth 2.0 так же как реализовано на сайте smmbox и постинг товаров в виде постов

2 часть

инструкция подключение магазина в соц сети, получение и запись необходимых данных и

размещение продуктов в соц сети в виде товаров

Жду от вас примерные сроки и цену

Laravel
6 лет назад
bubuzon
Егор 
44 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров