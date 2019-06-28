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Нужно искать людей на работу в социальных сетях
Если вы проводите время в интернете, у вас есть странички в фейсбук или инстаграм, то вам может подойти данная работа. Суть работы - нужно предлагать людям работу в нашем агентстве.Если человек приступает к работе, мы платим вам 100 грн. Если человек отработал месяц, вы получаете еще 500 грн за каждого такого человека.
Считайте, что мы ищем рекрутера-фрилансера. Можно попробовать в себя в данной сфере даже без опыта.
Заявки фрилансеров
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