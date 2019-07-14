Реклама в соц сетях (Инстаграм вк и ок)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок124 просмотра

Сайт http://finpro.by/

Нужно пустить рекламу на сбор заявок на бесплатное занятие 08.07

Очень срочно! 

Цена за настройку рекламы в 3 сетях, также рассматриваю не одного специалиста а возможно 1 человек на 1 соц сеть

РЕГИОН ТОЛЬКО ГОМЕЛЬ

6 лет назад
gor_katerina
37 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

NorayrYT
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$55
10 дней
Escrow
Спасибо.. Работаем дальше..
Было четкое ТЗ, заказчик всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую! Работаем...

Заявки фрилансеров

NorayrYT
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад