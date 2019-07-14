https://vk.com/samaradoverie
Реклама в соц сетях (Инстаграм вк и ок)
Сайт http://finpro.by/
Нужно пустить рекламу на сбор заявок на бесплатное занятие 08.07
Очень срочно!
Цена за настройку рекламы в 3 сетях, также рассматриваю не одного специалиста а возможно 1 человек на 1 соц сеть
РЕГИОН ТОЛЬКО ГОМЕЛЬ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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