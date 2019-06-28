Лиды по материалам по наращиванию ресниц

Есть инстаграмм аккаунт.

Аудитория - мастера по наращиванию ресниц, которые работаю на брендах:

- Enigma

- Lash Secret

- Vivienne

География: Россия

Цель - лиды на покупку материалы ресниц.

Тупо я настроить - не интересно.

Так как настроить и я сам могу без проблем. И таких настройщиков куча,

которые в конце говорят не вышло или у вас проблемы и сливаются.

Так же работаем по договору.

От вас опыт работы и портфолио + отзывы. Без них можете не писать, так как люди многие только говорят.