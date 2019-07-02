Необходимо вывести тему из обсуждения вк, нужно иметь возможность настроить все возможные настройки вывода - https://vk.com/dev/board.getComments оформление должно соотв. стилям вк На просторах интернета уже есть реализованные варианты вывода топика из обсуждений, но варианты ...
Обложка для фб и вк
Доброго времени суток
Дедлайн до 2.07.2019 24:00
За отзыв, работа не сложная.
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