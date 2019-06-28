Специалист по laravel. Постинг в соц сети

Нужно реализовать модуль постинга товаров в соц сети на laravel

4 соц сети

VK

facebook

insta

однокласники

1 часть

Подключение к соцсетям через oauth 2.0 так же как реализовано на сайте smmbox и постинг товаров в виде постов

2 часть

инструкция подключение магазина в соц сети, получение и запись необходимых данных и размещение продуктов в соц сети в виде товаров

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