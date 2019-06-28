Нужно реализовать модуль постинга товаров в соц сети на laravel 4 соц сети VK facebook insta однокласники 1 часть Подключение к соцсетям через oauth 2.0 так ...
Требуется сбор сведений о самых популярных людях мира на рус и англ яз
Здравствуйте.
Нужно составить список 100 самых популярных людей мира в сфере музыки,
спорта и кино мира на русском и английском
языках. На каждого человека нужно
составить следующую таблицу:
Имя
1.Возраст
2.Рост (в дюймах и сантиметрах)
3.Популярность в соц сетях (подписчиков
в facebook иinstagram)
4.Интересные факты (3-4 интересных факта
о личности)
5.Рекорды, достижения (в сфере кино, музыки,
спорта —это награды, номинации)
6.Личная жизнь: количество детей, браки.
Если нет, то какую либо информацию на
рус и англ языках
7.Денежное состояние, в долларах.
8.Владение недвижимостью.
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