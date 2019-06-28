Требуется сбор сведений о самых популярных людях мира на рус и англ яз

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок119 просмотров

Здравствуйте.

Нужно составить список 100 самых популярных людей мира в сфере музыки,

спорта и кино мира на русском и английском

языках. На каждого человека нужно

составить следующую таблицу:

Имя

1.Возраст

2.Рост (в дюймах и сантиметрах)

3.Популярность в соц сетях (подписчиков

в facebook иinstagram)

4.Интересные факты (3-4 интересных факта

о личности)

5.Рекорды, достижения (в сфере кино, музыки,

спорта —это награды, номинации)

6.Личная жизнь: количество детей, браки.

Если нет, то какую либо информацию на

рус и англ языках

7.Денежное состояние, в долларах.

8.Владение недвижимостью.

6 лет назад
yastreb_321
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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