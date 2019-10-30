yastreb_321

Алексей yastreb_321

 
36 летРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$155
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Трансляция биржевых котировок на вебсайт на wordpress

    Требуется на сайт по инвестициям настроить трансляцию котировок акций, нефти, золота в реальном времени. Идеальный вариант — подключиться через APIи вывести котировки в реальном времени. Можно рассмотреть и окна iframe. Нужны следующие котировки (если возможно графики, ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется натяжка сайта на движок WP

    Сайт информационного характера с регистрацией и чекаутом. Страницы сайта можно посмотреть по этой ссылке: [url=http://alfa1978.hhos.ru/profit/list.html]http://alfa1978.hhos.ru/profit/list.html[/url] Верстка и дизайн сайта уже готовы. Натягивать планирую на движок — WP. Планируемый объем работ. Натяжка(текст и картинки из дизайна или верстки): Главная страница — статья ...

    Дизайн сайтаФорма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптивный дизайн сайта

    Требуется адаптивный дизайн для сайта. Макеты прикрепляю. Объем работ: Главная страница (верхняя, нижняя шапка, основное описание — картинки, заголовки, баннеры) Страница —Вопрос-ответ Страница —статья Страница —wiki-статьи Страница с промо материалами Пару анимированных баннеров на сайт в формате html5 Сделал схематическое расположение для десктопной версии. Мобильную ...

    Дизайн сайтаHTMLБаннер для сайта
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалист по созданию звуковых эффектов в мобильной игре

    Здравствуйте. Ищу специалиста для озвучки игровых элементов в мобильной игре. Прикрепляю видео с игрой для общего принципа озвучки Скачать видео по игровому интерфейсу игры можно по ссылкам: [url=https://drive.google.com/file/d/1qkIirgM7A5eqZYZfubEAt7UF3HxvhQIV/view?usp=sharing][u]https://drive.google.com/file/d/1qkIirgM7A5eqZYZfubEAt7UF3HxvhQIV/view?usp=sharing[/u][/url] [url=https://drive.google.com/file/d/1wobznvXyCy2c5s4dWJaWsTbFopk8qzgd/view?usp=sharing][u]https://drive.google.com/file/d/1wobznvXyCy2c5s4dWJaWsTbFopk8qzgd/view?usp=sharing[/u][/url]  Звуковые элементы в игре 1. Открытие сундуков. Всего 7 эффектов по 2-3 ...

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание тестов на iq и логику, добавление на сайт wordpress

    Здравствуйте. Требуется создание и добавление на сайт двух тестов по логике и iq. Можно взять на примере ряда существующих тестов, сгруппировать и создать новые. Список сайтов, с которых можно брать данные прикрепляю в текстовом документе. Сайт на ...

    WordPress
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание эффектов для мобильной игры и создание 29 иконок

    Здравствуйте. Ищу специалиста по визуальным эффектам для мобильной игры. Требуется добавление эффектов из имеющихся ассетов для меню и игрового интерфейса. Создание визуальных эффектов в меню мобильной игры. Ассеты покупаются в сторах, по типу: [url=https://assetstore.unity.com/packages/vfx/particles/epic-lootbox-effects-115674][u]https://assetstore.unity.com/packages/vfx/particles/epic-lootbox-effects-115674[/u][/url]  [url=https://assetstore.unity.com/packages/vfx/particles/epic-victory-effects-88115][u]https://assetstore.unity.com/packages/vfx/particles/epic-victory-effects-88115[/u][/url]    В итоге нужно сделать: 5 подсветок ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание 500 видео роликов из изображений

    Здравствуйте. Требуется создать 500 видеороликов из изображений для загрузки на Youtube сервисы Длина ролика — 1 минуту Количество изображений для ролика — 15-20 шт. Изображения вы ищите самостоятельно. Можно пользоваться сервисом Google картинки — только в нормальном разрешении ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Загрузка 720 роликов на 8 ютуб каналов

    Загрузка в общей сложности 720 роликов на 8 ютуб каналов. Желателен опыт работы в загрузке роликов, а также базовое знание английского языка Язык роликов — русский и английский Всего 8 каналов, из них 4 на русском языке, 4 ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написание 100 обзоров по 3000 б.п. обзоры программ

    Требуется написание статей на русском языке по 3000 символов б.п. для обзора 100 программ Общий объем текста — 300000 символов б.п. Список программ прикреплен к проекту. В текст добавляем ключевые запросы, выделяем жирным цветом. Выделение заголовков и нумерация ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн 13 фонов для мобильной игры с объектами

    Здравствуйте. Мне нужно сделать 13 фонов для мобильной игры, плюс дизайн для 9 падающих объектов. Сделал ТЗ на один фон и объекты с примерами Посмотрите ТЗ и оцените стоимость и сроки работы. На шаблон не отвечу, просьба ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание визуального редактора на wp сайте во flash или др

    Здравствуйте. Требуется установить на сайт визуальный онлайн редактор по типу фотошопа Пример подобной реализации: https: / /photoshop-online.biz/edit_photo/ Реализовано во Flash. Рассмотрю и другие варианты реализации и установки Устанавливаем на сайт на wordpress. Не нужно делать новый, а возможно взять какой-либо ...

    WordPressСайт на WordPressFlashPhotoshop
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Загрузка 300 видео на видеохостинги

    Здравствуйте. Требуется загрузка видео роликов на видео хостинги. Список видео хостингов тут: [url=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_hosting_services]https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_hosting_services[/url] Тема видео роликов — адалт, но без наготы. Продажа устройств по увеличению пениса Средняя длина ролика 1-2 минуты. Всего около 300 видео роликов. Нужно загрузить на возможные ...

    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка блога на 5 страниц

    Требуется адаптивная верстка сайта-блога на 5 страниц. Прикрепляю дизайн главной страницы. На текущий момент дизайн полностью готов Также рассмотрю варианты с натяжкой сайта на сервер. Просьба писать окончательную цену работы по верстке и сроки работы На шаблон не отвечу

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаДизайн главной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Адаптивный дизайн блога по играм на Андроид

    Здравствуйте. Требуется сделать адаптивный дизайн для блока по играм на мобильных платформах Андроид и iOS. Также нужен логотип для сайта Всего нужно сделать 5 страниц Главная — макет в стадии разработки Страница описания игры - прикрепил ТОП-30 игр — макет прикрепил Статьи — ...

    AndroidiOSЛоготип для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • СЕО обзоры 25 игр на Андроид от 15000 знаков

    Здравствуйте Требуется сделать 25 СЕО описаний по мобильным играм общим размером от 15000 знаков по следующим мобильным играм: 1.Minecraft 2.Clash of Clans 3.Clash Royale 4.GTA 5 5.Kingdom Rush 6.Terraria 7.World of Tanks 8.Subway Serfers 9.Shadow Fight 2 10.Мой Говорящий Том и еще ряд игр Всего нужно 25 обзорных статей на ...

    Android
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка таргетированной РК в ВК пабликах

    Требуется настройка тергерированной РК в ВК пабликах Тематика: фулфилмент. Всего два сайта для РК   Первый сайт - efast. pro   Сайт efast . pro - Аудитория это интернет магазины , одностраничники - это клиенты , которые имеют действующий бизнес + хотят отдать рутину на аутсорс. Быстро растущие магазины, маленькие магазины которые делают мало отправок и не выгодно содержать персонал , офис , склад + КЦ    Паблики , где находится ожидаемая целевая аудитория прикреплены   Второй сайт - drop. efast.pro   Аудитория - арбитражники ( маркетологи) , ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программирование call-центра под AI

    Здравствуйте. Требуется создать автоматический call-центр на основе Искусственного Интеллекта Создание заготовленных озвученных ответов на всевозможные вопросы, точная настройка распознавания речи, постоянное расширение базы ответов, запись данных клиентов Желателен опыт в данном направлении Просьба не писать шаблон, а ориентировочную стоимость, и сроки, ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется сбор сведений о самых популярных людях мира на рус и англ яз

    Здравствуйте. Нужно составить список 100 самых популярных людей мира в сфере музыки, спорта и кино мира на русском и английском языках. На каждого человека нужно составить следующую таблицу: Имя 1.Возраст 2.Рост (в дюймах и сантиметрах) 3.Популярность в соц сетях (подписчиков в facebook иinstagram) 4.Интересные факты ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Монтаж 30 роликов футбольной тематики

    Здравствуйте.Требуется создание видео роликов футбольной тематики. Примерные названия роликов: ТОП-10 Лучших бомбардиров чемпионата Англии ТОП-10 лучших бомбардиров чемпионата Испании и т. д. Всего нужно 60 роликов, 30 на русском языке, 30 на английском Я даю списки игроков, и описываю сценарий к роликам. Сначала ...

    Сценарий для ролика
    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
andrei_kinder
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
$155
10 баллов
3 года назад
Требуется натяжка сайта на движок WP
Всем рекомендую работать Алексея. Четкое задание, оперативная коммуникация, своевременная оплата.
В целом хороший программист. Работа выполнена по проекту в полном объеме. Хорошая коммуникация. Немного увеличились сроки из-за непредвиденных проблем. Однако, все правки и недочеты по работе были сделаны. Рекомендую как ответственного и хорошего программиста. Всегда на связи. Приятно работать. Андрею Удачи!
Ответный отзыв
mcrooff
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$40
10 баллов
3 года назад
Специалист по созданию звуковых эффектов в мобильной игре
Рекомендую! Всегда на связи, оплата сразу! Четкое ТЗ! Рад был сотрудничать!
Быстро и качественно
Ответный отзыв
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
21 день назад
$90
10 баллов
4 года назад
Загрузка 720 роликов на 8 ютуб каналов
Сотрудничество не состоялось. По техническим причинам со стороны заказчика.
Сотрудничество не состоялось в итоге. Не смог предоставить оговоренный объем. Моя вина
Ответный отзыв
lacrimosa27
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
23 дня назад
$290
10 баллов
4 года назад
Написание 100 обзоров по 3000 б.п. обзоры программ
Славно поработали, осилили большой непростой проект. Оплата вовремя и в полном объёме, обратная связь на «5» . Спасибо за заказ))
Хороший копирайтер. Тексты внятные, содержательные. Правда пришлось немного их подделать, слишком сложны и перегружены информацией некоторые блоки. Но копирайтер хороший, уникальность 100%
Ответный отзыв
Helias
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка блога на 5 страниц
Алексей четко знает что хочет, оперативно отвечает на вопросы по проекту. Не придирается по мелочам. Отличный заказчик!
Отличный, грамонтый специалист своего дела. Верстка очень хорошая, скорость сайта отличная. Всегда поможет советом. Продолжаю сотрудничество. Рекомендую!
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