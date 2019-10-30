yastreb_321

Требуется настройка тергерированной РК в ВК пабликах Тематика: фулфилмент. Всего два сайта для РК Первый сайт - efast. pro Сайт efast . pro - Аудитория это интернет магазины , одностраничники - это клиенты , которые имеют действующий бизнес + хотят отдать рутину на аутсорс. Быстро растущие магазины, маленькие магазины которые делают мало отправок и не выгодно содержать персонал , офис , склад + КЦ Паблики , где находится ожидаемая целевая аудитория прикреплены Второй сайт - drop. efast.pro Аудитория - арбитражники ( маркетологи) , ...