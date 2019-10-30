yastreb_321

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Требуется адаптивный дизайн для сайта. Макеты прикрепляю. Объем работ: Главная страница (верхняя, нижняя шапка, основное описание — картинки, заголовки, баннеры) Страница —Вопрос-ответ Страница —статья Страница —wiki-статьи Страница с промо материалами Пару анимированных баннеров на сайт в формате html5 Сделал схематическое расположение для десктопной версии. Мобильную ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Ищу специалиста для озвучки игровых элементов в мобильной игре. Прикрепляю видео с игрой для общего принципа озвучки Скачать видео по игровому интерфейсу игры можно по ссылкам: [url=https://drive.google.com/file/d/1qkIirgM7A5eqZYZfubEAt7UF3HxvhQIV/view?usp=sharing][u]https://drive.google.com/file/d/1qkIirgM7A5eqZYZfubEAt7UF3HxvhQIV/view?usp=sharing[/u][/url] [url=https://drive.google.com/file/d/1wobznvXyCy2c5s4dWJaWsTbFopk8qzgd/view?usp=sharing][u]https://drive.google.com/file/d/1wobznvXyCy2c5s4dWJaWsTbFopk8qzgd/view?usp=sharing[/u][/url] Звуковые элементы в игре 1. Открытие сундуков. Всего 7 эффектов по 2-3 ...Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте. Требуется создание и добавление на сайт двух тестов по логике и iq. Можно взять на примере ряда существующих тестов, сгруппировать и создать новые. Список сайтов, с которых можно брать данные прикрепляю в текстовом документе. Сайт на ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Ищу специалиста по визуальным эффектам для мобильной игры. Требуется добавление эффектов из имеющихся ассетов для меню и игрового интерфейса. Создание визуальных эффектов в меню мобильной игры. Ассеты покупаются в сторах, по типу: [url=https://assetstore.unity.com/packages/vfx/particles/epic-lootbox-effects-115674][u]https://assetstore.unity.com/packages/vfx/particles/epic-lootbox-effects-115674[/u][/url] [url=https://assetstore.unity.com/packages/vfx/particles/epic-victory-effects-88115][u]https://assetstore.unity.com/packages/vfx/particles/epic-victory-effects-88115[/u][/url] В итоге нужно сделать: 5 подсветок ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Требуется создать 500 видеороликов из изображений для загрузки на Youtube сервисы Длина ролика — 1 минуту Количество изображений для ролика — 15-20 шт. Изображения вы ищите самостоятельно. Можно пользоваться сервисом Google картинки — только в нормальном разрешении ...Видеомонтаж1 исполнительЗакрытнет даты
Загрузка в общей сложности 720 роликов на 8 ютуб каналов. Желателен опыт работы в загрузке роликов, а также базовое знание английского языка Язык роликов — русский и английский Всего 8 каналов, из них 4 на русском языке, 4 ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется написание статей на русском языке по 3000 символов б.п. для обзора 100 программ Общий объем текста — 300000 символов б.п. Список программ прикреплен к проекту. В текст добавляем ключевые запросы, выделяем жирным цветом. Выделение заголовков и нумерация ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Мне нужно сделать 13 фонов для мобильной игры, плюс дизайн для 9 падающих объектов. Сделал ТЗ на один фон и объекты с примерами Посмотрите ТЗ и оцените стоимость и сроки работы. На шаблон не отвечу, просьба ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Требуется установить на сайт визуальный онлайн редактор по типу фотошопа Пример подобной реализации: https: / /photoshop-online.biz/edit_photo/ Реализовано во Flash. Рассмотрю и другие варианты реализации и установки Устанавливаем на сайт на wordpress. Не нужно делать новый, а возможно взять какой-либо ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Требуется загрузка видео роликов на видео хостинги. Список видео хостингов тут: [url=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_hosting_services]https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_hosting_services[/url] Тема видео роликов — адалт, но без наготы. Продажа устройств по увеличению пениса Средняя длина ролика 1-2 минуты. Всего около 300 видео роликов. Нужно загрузить на возможные ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется адаптивная верстка сайта-блога на 5 страниц. Прикрепляю дизайн главной страницы. На текущий момент дизайн полностью готов Также рассмотрю варианты с натяжкой сайта на сервер. Просьба писать окончательную цену работы по верстке и сроки работы На шаблон не отвечуHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется создать 10 статей от 10000 до 15000 знаков ТЗ с ключевыми словами по копирайту прикреплено к проектуКопирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Требуется сделать адаптивный дизайн для блока по играм на мобильных платформах Андроид и iOS. Также нужен логотип для сайта Всего нужно сделать 5 страниц Главная — макет в стадии разработки Страница описания игры - прикрепил ТОП-30 игр — макет прикрепил Статьи — ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте Требуется сделать 25 СЕО описаний по мобильным играм общим размером от 15000 знаков по следующим мобильным играм: 1.Minecraft 2.Clash of Clans 3.Clash Royale 4.GTA 5 5.Kingdom Rush 6.Terraria 7.World of Tanks 8.Subway Serfers 9.Shadow Fight 2 10.Мой Говорящий Том и еще ряд игр Всего нужно 25 обзорных статей на ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется настройка тергерированной РК в ВК пабликах Тематика: фулфилмент. Всего два сайта для РК Первый сайт - efast. pro Сайт efast . pro - Аудитория это интернет магазины , одностраничники - это клиенты , которые имеют действующий бизнес + хотят отдать рутину на аутсорс. Быстро растущие магазины, маленькие магазины которые делают мало отправок и не выгодно содержать персонал , офис , склад + КЦ Паблики , где находится ожидаемая целевая аудитория прикреплены Второй сайт - drop. efast.pro Аудитория - арбитражники ( маркетологи) , ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Требуется создать автоматический call-центр на основе Искусственного Интеллекта Создание заготовленных озвученных ответов на всевозможные вопросы, точная настройка распознавания речи, постоянное расширение базы ответов, запись данных клиентов Желателен опыт в данном направлении Просьба не писать шаблон, а ориентировочную стоимость, и сроки, ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужно составить список 100 самых популярных людей мира в сфере музыки, спорта и кино мира на русском и английском языках. На каждого человека нужно составить следующую таблицу: Имя 1.Возраст 2.Рост (в дюймах и сантиметрах) 3.Популярность в соц сетях (подписчиков в facebook иinstagram) 4.Интересные факты ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте.Требуется создание видео роликов футбольной тематики. Примерные названия роликов: ТОП-10 Лучших бомбардиров чемпионата Англии ТОП-10 лучших бомбардиров чемпионата Испании и т. д. Всего нужно 60 роликов, 30 на русском языке, 30 на английском Я даю списки игроков, и описываю сценарий к роликам. Сначала ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт4 года назад