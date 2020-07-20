Андрей Киселев andrei_kinderandrei_kinder
23 годаРоссия/Магнитогорск
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Верстальщик, WordPress-программист
Приветствую, меня зовут Андрей.
Я верстаю и устанавливаю на WordPress следующие типы сайтов: одностраничные, визитки,информационные, корпоративные, интернет-магазины. Также занимаюсь правками и доработками уже существующего сайта.
Использую:
- HTML 5, CSS 3 (SASS/SCSS), Bootstrap 4, BEM
- JS, JQuery, PHP, WordPress
- Gulp, Git
- Photoshop, Figma, .svg, .webp
Подберу плагин или разработаю с нуля
Интерактивные элементы: модальные окна, слайдеры, google и yandex карты.
Блоки: меню, отзывы,услуги, посты, комментарии, портфолио.
Формы: стилизация, валидация, отправка заявки на почту.
Всегда рад сотрудничеству
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$160
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
Портфолио
- Интернет-магазин euro-oboi.com136 просмотров
- Интернет-магазин одежды "Модный"196 просмотров
- Вёрстка личного кабинета Social Links263 просмотра
- Многостраничный сайт - ГЕО78268 просмотров
- Вёрстка лендинга - услуги веб-дизайнера888 просмотров
- Вёрстка лендинга - Burgers.co245 просмотров
- Вёрстка лендинга - юридическое услуги250 просмотров
- Вёрстка лендинга - digitral агентство237 просмотров
Отзывы заказчиков
$155
9 баллов
3 года назад
В целом хороший программист. Работа выполнена по проекту в полном объеме. Хорошая коммуникация. Немного увеличились сроки из-за непредвиденных проблем. Однако, все правки и недочеты по работе были сделаны. Рекомендую как ответственного и хорошего программиста. Всегда на связи. Приятно работать. Андрею Удачи!
Ответный отзыв
Всем рекомендую работать Алексея. Четкое задание, оперативная коммуникация, своевременная оплата.
$240
10 баллов
3 года назад
Спасибо Андрею! Все как всегда на высшем уровне. Качественная работа и приятное общение :)
Ответный отзыв
Рекомендую, Влада. Интересный проект. Оплата вовремя. Быстрая обратная связь. Сотрудничеством доволен
$202
10 баллов
3 года назад
Для своего проекта я получила 23 предложения от фрилансеров 5ти стран с очень схожим бюджетом. Предложение Андрея меня зацепило своим профессиональным подходом, комплексным решением и наглядными примерами. Именно так Андрей и работал: профессионально, взвешено, оперативно, очень вежливо и главное качественно. Уважаемая публика, горячо советую сервис Андрея.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Спасибо Вам за интересный проект. Всем рекомендую и буду рад сотрудничеству в будущем.
$140
10 баллов
3 года назад
Андрей, прекрасный специалист! Все сделано качественно и даже раньше срока. Рекомендую!
Ответный отзыв
отличный заказчик, рекомендую!
$37
10 баллов
3 года назад
По работе все в порядке. Выполнено во время, все пожелания учтены. Спасибо за работу !
Ответный отзыв
Дмитрий - отличный заказчик Все на высшем уровне. Оплата сразу, обратная связь быстрая Всем рекомендую данного заказчика
HTML-верстка
10 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
4 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
4 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга