В целом хороший программист. Работа выполнена по проекту в полном объеме. Хорошая коммуникация. Немного увеличились сроки из-за непредвиденных проблем. Однако, все правки и недочеты по работе были сделаны. Рекомендую как ответственного и хорошего программиста. Всегда на связи. Приятно работать. Андрею Удачи!