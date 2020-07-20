andrei_kinder

Андрей Киселев andrei_kinder

 
23 годаРоссия/Магнитогорск
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Верстальщик, WordPress-программист

Приветствую, меня зовут Андрей.

Я верстаю и устанавливаю на WordPress следующие типы сайтов: одностраничные, визитки,информационные, корпоративные, интернет-магазины. Также занимаюсь правками и доработками уже существующего сайта.

Использую:

  • HTML 5, CSS 3 (SASS/SCSS), Bootstrap 4, BEM
  • JS, JQuery, PHP, WordPress
  • Gulp, Git
  • Photoshop, Figma, .svg, .webp
Оптимизирую скорость загрузки cайта. Адаптирую сайт под современные браузеры и устройства. Пишу корректный код, соответствующий стандартами W3C. Помогаю опубликовать сайт в интернете: регистрирую домен и хостинг, устанавливаю SSL сертификат.

Подберу плагин или разработаю с нуля

Интерактивные элементы: модальные окна, слайдеры, google и yandex карты.

Блоки: меню, отзывы,услуги, посты, комментарии, портфолио.

Формы: стилизация, валидация, отправка заявки на почту.

Всегда рад сотрудничеству

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapFigmajQuerySCSSSASSGulpPhotoshopGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
yastreb_321
Алексей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$155
9 баллов
3 года назад
Требуется натяжка сайта на движок WP
В целом хороший программист. Работа выполнена по проекту в полном объеме. Хорошая коммуникация. Немного увеличились сроки из-за непредвиденных проблем. Однако, все правки и недочеты по работе были сделаны. Рекомендую как ответственного и хорошего программиста. Всегда на связи. Приятно работать. Андрею Удачи!
Всем рекомендую работать Алексея. Четкое задание, оперативная коммуникация, своевременная оплата.
Ответный отзыв
mmzkurilo
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$240
10 баллов
3 года назад
Натяжка на WP 5 страниц
Спасибо Андрею! Все как всегда на высшем уровне. Качественная работа и приятное общение :)
Рекомендую, Влада. Интересный проект. Оплата вовремя. Быстрая обратная связь. Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
guest_15976527840663
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$202
10 баллов
3 года назад
Переделать существующий сайт
Для своего проекта я получила 23 предложения от фрилансеров 5ти стран с очень схожим бюджетом. Предложение Андрея меня зацепило своим профессиональным подходом, комплексным решением и наглядными примерами. Именно так Андрей и работал: профессионально, взвешено, оперативно, очень вежливо и главное качественно. Уважаемая публика, горячо советую сервис Андрея.
Отличный заказчик. Спасибо Вам за интересный проект. Всем рекомендую и буду рад сотрудничеству в будущем.
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mmzkurilo
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$140
10 баллов
3 года назад
Натянуть 5 страниц на WordPress
Андрей, прекрасный специалист! Все сделано качественно и даже раньше срока. Рекомендую!
отличный заказчик, рекомендую!
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neuronaut
Дмитрий 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$37
10 баллов
3 года назад
Нужна верстка макетов
По работе все в порядке. Выполнено во время, все пожелания учтены. Спасибо за работу !
Дмитрий - отличный заказчик Все на высшем уровне. Оплата сразу, обратная связь быстрая Всем рекомендую данного заказчика
Ответный отзыв
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