Натянуть 5 страниц на WordPress

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Завершен24 заявки553 просмотра

Добрый день!

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ТЗ скину в личку.

Ваша предварительная цена и сроки. 

Спасибо. 

WordPress
5 лет назад
mmzkurilo
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

andrei_kinder
Андрей 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$140
15 дней
Escrow
Андрей, прекрасный специалист! Все сделано качественно и даже раньше срока. Рекомендую!
отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Александр
 
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andrei_kinder
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