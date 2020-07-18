Импорт заказов из ecwid

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Нужно на django (Python) получить по API список заказов магазина на ecwid.

После чего записать заказы в нашу базу данных через ORM Django. (тут нужно просто показать пример записи для нескольких переменных заказа.)

API ecwid - прекрасно документирован. 

Нужно написать вышеописанный код, продемонстрировать и прокомментировать если у меня будут вопросы.

Алгоритм такой: аутентифицировались, получили заказ (заказы), записали их себе (приме записи нескольких переменных). 

DjangoPython
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