Необходимо скопировать 10 прорисовок иконок в SVG формате для вставки на другой сайт. Пример иконок как на главной странице сайта https://goldenthread.ru (внизу). Анимация и скорость такие же. Нужно скопировать 6 иконок - 1 в 1. Остальные 4 ...
Настроить оплату FreeKassa на сайте
Нужно добавить кассу на сайт. Желательно что бы это была FreeKassa. Пробовал сам настроить, но она не прошла модерацию, причину я так и не понял. Поэтому ищу человека который сможет все настроить.
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