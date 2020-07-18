Настроить оплату FreeKassa на сайте

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Закрыт5 заявок586 просмотров

Нужно добавить кассу на сайт. Желательно что бы это была FreeKassa. Пробовал сам настроить, но она не прошла модерацию, причину я так и не понял. Поэтому ищу человека который сможет все настроить.  

5 лет назад
Xyligan017
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