Многопользовательская система для сервиса - часть 1

Перенести форум pph с сайта на Битриксе на сайт WordPress мы общественная организация родственников заключенных. Наш сайт www.women-zekam.ru У нас был сайт на Битриксе и при нём форум на PPH. Адрес форума http://ooinadezhda.womenzpo.beget.tech/forum/ В октябре прошлого ...