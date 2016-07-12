nikish2005

Никита Макаров nikish2005

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Anikv
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Многопользовательская система для сервиса - часть 1
Отличный заказчик, знает что требовать, оплата в срок.
Ответственный исполнитель. Постоянно на связи. Каких-либо нареканий по выполненной работе нет
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abler98
Сергей 
25 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Серверная часть для мобильного приложения
Честный и общительный заказчик. Старается вникнуть в сути задачи. Без проблем отвечает на все интересующие вопросы. Оплату производит без задержек. Приятно иметь дело с таким человек.
Ответственный и компетентный исполнитель. Постоянно на связи. Выполнил все взятые на себя обязательства точно в срок. Лояльно отнесся к изменениям в техническом задании и возникшим небольшим дополнениям. Работать с Сергеем более чем комфортно и продуктивно. Рекомендую!
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