nikish2005

Здравствуйте, Есть парсер написанный на JS (площадки [url=https://www.ozon.ru/]ozon.ru[/url] и [url=https://www.wildberries.ru/]wildberries.ru[/url]) - собирает информацию с карточек товаров - продавец, отзывы, оценка, а также смотрим через корзину доступный остаток товара. Площадками были внесены изменения в карточки товаров, соответственно перестали получать ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Для реализованного сервиса парсинга товаров на сайтаx ozon.ru и wildberries.ru ( Сервер написан на PHP + Laravel. Есть API для авторизации, добавления товаров и проверки наличия) необходимо создать приложение для браузера хром со следующим функционалом: 1. Отображение на карточке ...Закрыт3 года назад
- $32
Регистрацию пользователей с подтверждением через почту - часть 1Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо реализовать многопользовательскую систему для сервиса парсинга данных и админку Личный кабинет пользователя: [list][*]Все товары, списки и категории ([u]сейчас реализовано для одного пользователя[/u]) находятся в одном месте их нужно разделить для разных пользователей; [*]Регистрация пользователя (создание учетной записи через ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен front-end разработчик с хорошим знанием Angular или React.js для написания самостоятельного веб приложение, которое будет работать с сервером через API.Интерфейс: [url=https://goo.gl/23BNGi]https://goo.gl/23BNGi[/url]Документация на сервер: [url=https://goo.gl/BS9Uwp]https://goo.gl/BS9Uwp[/url]Техническое задание с подробной описательной частью во вложении. Там же к каждому ...Закрыт6 лет назад
Около 50 букетов в г. Санкт-Петербург. Фото в нескольких ракурсах. Обработка - обтравкаФотосъемка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Два типа пользователей: покупатель и продавец. Сам сервис - информационный посредник. Покупатель выбирает из предложений продавцов и работает с ним напрямую.Юридические услуги6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать серверную часть для мобильного приложения (ios и android). Техническое задание и функционал пользователей прилагаюМобильные приложения1 исполнительЗавершен7 лет назад
Приложение – агрегатор акций салонов красоты. Мастер или салон самостоятельно создает акции. Клиент откликается на акцию через форму записи назначая удобное дату и время. Так же клиенту доступен поиск в каталоге всех зарегистрированных мастеров. Серверная часть ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Технические задание изначально писалось для Android На блок-схеме все условно, но понимание по объема необходимых работ оценить можно 2 типа пользователя с разным функционаломМобильные приложения9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
1. Регистрация через смс пользователей. (Пользователи имеют разные роли) 2. Отправка push уведомлений. 3. Отправка акций, местоположение объектов на карте и персональных данных об объекте 4. Добавление комментариев, добавление фото, лайков, рейтинги 5. СтатистикаЗакрыт8 лет назад