Многопользовательская система для сервиса

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  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок392 просмотра

Необходимо реализовать многопользовательскую систему для сервиса парсинга данных и админку

Личный кабинет пользователя:

  • Все товары, списки и категории (сейчас реализовано для одного пользователя) находятся в одном месте их нужно разделить для разных пользователей;
  • Регистрация пользователя (создание учетной записи через личную почту);
  • Выбор (изменение) тарифа
  • Оплата (paymaster)
Админка:

  • Статистика пользователей (всего, активных, динамика прироста, отображение данных пользователя)
  • Статистика платежей
  • Конструктор тарифов (1. Название тарифа, 2. Стоимость,3. Количество “активных” товаров для парсинга)
  • Добавление/удаление прокси
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Реализовано на:

- Фронт: React.js

- Сервер: PHP + Laravel

- Парсер: Node.js

LaravelNode.jsPHPПарсинг данных
5 лет назад
nikish2005
Никита 
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