Учет-контроль инвентаря

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Учет-контроль инвентаряПрокат инвентаряГлавный функционалНапример есть 30лодокЯ делаю резервацию вручнуюПишу 08.11  петя берет 3лодки возвращает 08.11Вася берет 7 лодок 08.11 возвращает 08.11Я должен видеть что на число 08.11 осталось только 20лодок и не смог больше резервировать, 09.11 лодки уже доступныЕсли на пару дней берут например 08.11 и возврат 09.11, значит лодки не доступны 08-09.11 и только 10.11 уже доступнынужны дополнительные поля в заказеимятелефонмэилВозможность редактирования количества инвентаряДобавления нового инвентаря, например резиновые лодки или супдоски

5 лет назад
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Янис 
52 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rhyzorg
Виктор 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$100
3 дня
Escrow
Будьте осторожны ! Как получит деньги начнет пропадать, а если в работе откроются баги человек не спешит исправлять. То есть получите сырой и не рабочий продукт, которым не сможете пользоваться. Просто кинул на деньги.
Отличный заказчик, никаких проблем в процессе выполнения заказа.

Заявки фрилансеров

rhyzorg
Виктор 
31 год
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Владимир
 
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