Учет-контроль инвентаря

Учет-контроль инвентаряПрокат инвентаряГлавный функционалНапример есть 30лодокЯ делаю резервацию вручнуюПишу 08.11 петя берет 3лодки возвращает 08.11Вася берет 7 лодок 08.11 возвращает 08.11Я должен видеть что на число 08.11 осталось только 20лодок и не смог больше резервировать, 09.11 лодки уже доступныЕсли на пару дней берут например 08.11 и возврат 09.11, значит лодки не доступны 08-09.11 и только 10.11 уже доступнынужны дополнительные поля в заказеимятелефонмэилВозможность редактирования количества инвентаряДобавления нового инвентаря, например резиновые лодки или супдоски