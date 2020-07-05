Ищем разроботчика

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок528 просмотров

Приветсвую!Сейчас ищем разработчика под проект fnbattle.com.Технологии, которые используем при разработке: ASP.NET MVC 4-5, jQuery, React (Redux optionally).Около 80 часов по затратам на проект / месяц.Есть старый разработчик, который поможет войти в курс дела

ASP.NETjQuery
5 лет назад
Karen_abramian
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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