Есть готовая верстка сайта, нужно доделать бэк и скрипт ( в общем, чтобы был готовый сайт) и поставить его на хостинг, подробней уже распишу в сообщениях, есть техническое задание. Работаю только через безопасную сделку! Желательно ...
Ищем разроботчика
Приветсвую!Сейчас ищем разработчика под проект fnbattle.com.Технологии, которые используем при разработке: ASP.NET MVC 4-5, jQuery, React (Redux optionally).Около 80 часов по затратам на проект / месяц.Есть старый разработчик, который поможет войти в курс дела
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