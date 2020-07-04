Нужен программист с опытом работы в Джумла для разработки интересного проекта - сайт строительной компании. Требуется нестандартный функционал. Поэтому интересует программист с опытом написания модулей, а не сборщик сайтов. По стоимости договоримся, оплата достойная, подробности ...
Доработка функционала на проекте Yii 2.0
Здравствуйте.
Необходима доработка дополнительных функций на существующем портале (Yii 2.0).
Почасовая работа.
Предложения принимаем только с наличием портфолио (Yii), отзывов и желательно Линкедин профилем.
Спасибо.
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