Доработка функционала на проекте Yii 2.0

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки451 просмотр

Здравствуйте.

Необходима доработка дополнительных функций на существующем портале (Yii 2.0).

Почасовая работа.

Предложения принимаем только с наличием портфолио (Yii), отзывов и желательно Линкедин профилем.

Спасибо.

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