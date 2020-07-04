Требуется написать php скрипт для вывода информации из базы данных на страницу в браузере, каждая колонка должна фильтроваться примерно как реализован фильтр в гугл документах, если много строк (их может быть больше 500 тыс.) должна быть пагинация, и по сколько выводить. Подробное тз потенциальному исполнителю.