Написать php скрипт

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Закрыт14 заявок553 просмотра

Требуется написать php скрипт для вывода информации из базы данных на страницу в браузере, каждая колонка должна фильтроваться примерно как реализован фильтр в гугл документах, если много строк (их может быть больше 500 тыс.) должна быть пагинация, и по сколько выводить. Подробное тз потенциальному исполнителю.

PHP
5 лет назад
alexey100
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