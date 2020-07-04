Нужно подключить к сайту на WP (classipress) http://bazanelikvidov.ru/ платежную систему - Робокасса или что-то подобное (для физ. лиц, т.к. я физ лицо). Требования: - Возможность оплаты картами- Возможность из админки включать -выключать оплату за ...
Написать php скрипт
Требуется написать php скрипт для вывода информации из базы данных на страницу в браузере, каждая колонка должна фильтроваться примерно как реализован фильтр в гугл документах, если много строк (их может быть больше 500 тыс.) должна быть пагинация, и по сколько выводить. Подробное тз потенциальному исполнителю.
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