Ищу программиста для создания сайта на Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок1094 просмотра

Нужен программист с опытом работы в Джумла для разработки интересного проекта - сайт строительной компании. Требуется нестандартный функционал. Поэтому интересует программист  с опытом написания модулей, а не сборщик сайтов. По стоимости договоримся, оплата достойная, подробности о проекте в скайпе. Общение голосом по скайпу обязательно.

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