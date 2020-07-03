Добавить страницы на 2 сайта, внести небольшие изменения и разместить

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок691 просмотр

На первом сайте нужно добавить 23 страницы, которые будут отличаться от главной статьей, картинкой и заголовком, остальное все такое же, статьи и заголовки есть, картинки нужно найти в поиске любые. Во втором сайте то же самое, только часть страниц уже есть и нужно текст посмотреть куда поставить по смыслу в начало или в конец, так же найти картинки и добавить статьи (статьи тоже есть). Потом на сайтах нужно поменять телефоны, поставить метрику и др. коды и разместить на хостинге.

Так же есть много похожей работы, нужны люди кто может оперативно делать подобные задания.

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Валерий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Юлия
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад