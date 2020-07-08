Почистить сайт от вирусов, сделать защиту от взлома - Opencart

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок445 просмотров

Добрый день

Сайт https://koranpen.ru/

Браузеры показывает вирусы. Нужно почистить, сделать защиту от взламываний в дальнейшем 

Проверка хостинга Сканером AI-Bolit вот что показывает https://yadi.sk/i/pE4-M2vuSrq_aw 

Постоплата рублями 3000 рублей

Opencart
5 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
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Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

kuzmit4
43 года
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2 месяца назад
5 лет назад
$45
1 день
Сделал все хорошо
Отличный заказчик, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

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