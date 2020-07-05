JavaScript Tracking

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Завершен3 заявки342 просмотра

Нужен функционал:

- установка на любой сайт через внедрение в html

- не нарушает работу других скриптов

- устанавливает куки если их нет

- передает на сервер (post или get запросом) данные (id куку, URL какую страницу просматривает)

- парсит и передает e-mail при регистрации пользователя

- парсит и передает телефон при регистрации пользователя

Серверную часть делать не надо

HTMLJavaScript
5 лет назад
ArtemBA
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pavel_nukalo
29 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$7
1 день
Скрипт не простой, 2 человека пробовали реализовать и не смогли. Павел, справился, смог решить все технические вопросы, что Важно использовал нативный js. Павел, спасибо Вам! Успехов в работе.
Артем очень ответственный заказчик. Благодарю за данный заказ, и планирую долгосрочное сотрудничество с Артемом. Мои наилучшие рекомендации.

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