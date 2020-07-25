Нужен просмоторщик панорамных фото типа 3д тур на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка373 просмотра

Магазин на OpenStore 2.3

Cам смог вот таким образом реализовать 

http://dev.wallstreet21.ru/intyeryery-kliyentov/vyhod-v-astral-material-frost.html

Еслиб это не переходило при клике на другой сайт и без лайков\комментов, то как бы супер

Пример - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102799814802397&set=a.100664398349272&type=3&theater

А лучше чтоб как на гугл картах с одной панорамы можно было переключаться на другую.

Файл панорамы для тестов https://yadi.sk/i/o8aQPlzi_BfHFA

Opencart
5 лет назад
Andreykakakakaka
Андрей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

loneres
Данияр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов(-1)
5 лет назад
$40
3 дня
Escrow
Парень просто супер, переписал с нуля код, интегрировал в витрину опенкарт, решил возникшие проблемы, был очень терпелив, с задачей справился на 110%.
Приятный человек)

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loneres
Данияр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов(-1)
5 лет назад