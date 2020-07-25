Нужен просмоторщик панорамных фото типа 3д тур на OpenCart

Магазин на OpenStore 2.3

Cам смог вот таким образом реализовать

http://dev.wallstreet21.ru/intyeryery-kliyentov/vyhod-v-astral-material-frost.html

Еслиб это не переходило при клике на другой сайт и без лайков\комментов, то как бы супер

Пример - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102799814802397&set=a.100664398349272&type=3&theater

А лучше чтоб как на гугл картах с одной панорамы можно было переключаться на другую.

Файл панорамы для тестов https://yadi.sk/i/o8aQPlzi_BfHFA