Встроить платёжный виджет в сайт, там простейший модуль на джаве

  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка336 просмотров

Нужно встроить платёжный виджет в сайт, там простейший модуль на джаве без синхронизации с магазином, только подхватить  пару значений со страницы на которой размещён код. Вот генератор формы https://pay.alfabank.ru/ecommerce/build/index.html вот инструкция https://pay.alfabank.ru/ecommerce/instructions/merchantManual/pages/payment_widget.html, этот платёжный виджет надо встроить в сайт https://www.outlet.wallstreetstudio.ru на страницу благодарности за оформление заказа https://www.outlet.wallstreetstudio.ru/thank-you-page/daac4ea6-93bf-4503-960d-791c4a5d0075

Я взял токен из инструкции и через режим f12 встроил в страницу, получилось только отобразить два окна для ввода данных, больше ничего не показвалось( Думаю для специалиста задача решаемая.

Java
5 лет назад
Andreykakakakaka
Андрей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

loneres
Данияр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов(-1)
5 лет назад
$14
2 дня
Escrow
Задача была не сложная, но была куча технических нюансов: Тестовый токен от банка получили только на второй день, виджет из инструкции банка был с ошибками, пришлось самим изобретать и прикручивать генератор случайных чисел, потому что сайт на викс и виджет не мог подхватить классы. Данияр подошел к вопросу ответственно и терпел все задержки и исправлял косяки банка, не требовал расширить бюджет и не бросил такой малобюджетный заказ. Потом еще сутки пытались отправить деньги. Парень молодец, в будущем еще обращусь к нему.
Очень приятный человек. Рад был поработать

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loneres
Данияр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов(-1)
5 лет назад