Нужно встроить платёжный виджет в сайт, там простейший модуль на джаве без синхронизации с магазином, только подхватить пару значений со страницы на которой размещён код. Вот генератор формы https://pay.alfabank.ru/ecommerce/build/index.html вот инструкция https://pay.alfabank.ru/ecommerce/instructions/merchantManual/pages/payment_widget.html, этот платёжный виджет надо встроить в сайт https://www.outlet.wallstreetstudio.ru на страницу благодарности за оформление заказа https://www.outlet.wallstreetstudio.ru/thank-you-page/daac4ea6-93bf-4503-960d-791c4a5d0075

Я взял токен из инструкции и через режим f12 встроил в страницу, получилось только отобразить два окна для ввода данных, больше ничего не показвалось( Думаю для специалиста задача решаемая.