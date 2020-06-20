Поправить парсер html файла на python

К сожалению, Евгений, выбранный исполнителем не показал ни одного результата за все время. Срок в 2 дня, который он предложил, превратился в просрочку в 18 дней после дедлайна, в течение которой он иногда выходил на связь с обещанием, показать результат сегодня и затем опять пропадал на несколько дней, а в итоге просто перестал отвечать. Категорически не рекомендую иметь с ним какие-то дела.