Поправить парсер html файла на python

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Закрыт2 заявки445 просмотров

Есть html-шаблон, экселевский файл и скрипт на питоне, который создает новые html файлы на основе шаблона и таблиц. Из-за изменения шаблона и изменения задачи теперь нужно поправить скрипт так, чтобы корректно формировались html файлы.

Пример файлов отправлю в личку.

Результат работы - скрипт для парсинга и результирующие html файлы наоснове заданного шаблона.Оплата Яндекс.Деньгами.

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ВАЖНО: Предоплат нет. Оплачивается только полностью выполненная работа. Возможна безопасная сделка.

ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!

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HTMLPython
5 лет назад
egenius
46 лет
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

EvgeniiTsarkov
Евгений 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$35
2 дня
Escrow
К сожалению, Евгений, выбранный исполнителем не показал ни одного результата за все время. Срок в 2 дня, который он предложил, превратился в просрочку в 18 дней после дедлайна, в течение которой он иногда выходил на связь с обещанием, показать результат сегодня и затем опять пропадал на несколько дней, а в итоге просто перестал отвечать. Категорически не рекомендую иметь с ним какие-то дела.

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Баха
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
14 часов назад
41 отзыв
5 лет назад
Лучший веб-программист марта
EvgeniiTsarkov
Евгений 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад