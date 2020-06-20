Специалист Laravel - сегодня на вечер для создания Rest API

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок412 просмотров

Специалист Laravel - сегодня на вечер для создания Rest API

Отвечать только тем кто сразу готов начать работу!

Бюджет на 2 дня работы 200$ порядка 20 методов - нужно будет сделать

Оплата по мере готовности, оставляйте Ваш телеграмм для связи!

Laravel
5 лет назад
WebSockratStudio
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